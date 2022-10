Ue: Letta, Europa può funzionare solo eliminando diritto di veto e regola dell’unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea può funzionare solo eliminando il diritto di veto e la regola dell’unanimità. Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, intervenuto al Congresso del Partito dei socialisti europei (Pse) a Berlino. “E’ l’unico modo per lavorare insieme”, ha spiegato Letta, per il quale l’unanimità “non viene mai utilizzata per l’interesse generale ma per arrogarsi un vantaggio per interessi personali e di breve termine”. Letta ha sottolineato il lavoro dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, “nel tenere insieme i Paesi europei anche in un contesto in cui il diritto di veto funziona nella politica estera e di sicurezza”. “L’Europa può essere unita ma bisogna eliminare il diritto di veto anche su altre questioni fondamentali della nostra vita” comune, ha continuato il segretario del Pd. Ci sono partiti che immaginano un’Europa “à la carte” ma questo sarebbe “la morte dell’Europa”. (Geb)