Tunisia: partito nazionalista Pdl scende in piazza contro il carovita

- Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione della destra laica tunisina, ha organizzato oggi una manifestazione di protesta a Tunisi per protestare contro le politiche del governo tese “a far morire di fame e impoverire le persone, attaccando i loro diritti economici e sociali”. La presidente del partito, Abir Moussi, ha accusato il presidente della Repubblica, Kais Saied, di aver "militarizzato" il Paese per impedire alla gente di manifestare. In un video pubblicato dalla stessa Moussi sui suoi canali Facebook, la politica tunisina ha accusato le autorità di aver impedito ai manifestanti di tutto il Paese di arrivare nella capitale per partecipare alla marcia del Pdl. Il corteo iniziato nel quartiere Le Passage dovrebbe dirigersi verso il ministero del Commercio. (Tut)