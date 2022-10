Singapore: premier Lee in partenza per l'Australia, incontrerà l'omologo Albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, partirà domani per l'Australia, dove si tratterrà tre giorni e dove incontrerà l'omologo Anthony Albanese. Lo ha reso noto il suo ufficio nella giornata di oggi, precisando che Lee si recherà a Canberra e a Sydney per partecipare all'Annuale incontro dei leader Singapore-Australia. Si tratta di un appuntamento nel quale ogni anno i leader dei due Paesi discutono della cooperazione bilaterale e degli sviluppi regionali e globali, come previsto dal Partenariato strategico istituito nel 2015. A Canberra, al termine dell'incontro, i due primi ministri terranno una conferenza stampa congiunta. (segue) (Fim)