Singapore: premier Lee in partenza per l'Australia, incontrerà l'omologo Albanese (2)

- L'ultimo vertice tra i capi dei due governi risaliva al giugno del 2021, quando l'allora premier australiano Scott Morrison si era recato a Singapore per il sesto incontro dei leader. In precedenza, Lee aveva visitato l'Australia nel 2018. Il nuovo premier australiano, Albanese, è entrato in carica nel maggio scorso dopo aver vinto le elezioni con il Partito laborista. Durante il suo soggiorno in Australia, Lee sarà accompagnato dal ministro degli Affari esteri, Vivian Balakrishnan, da quello del Commercio e dell'industria Gan Kim Yong, e dai parlamentari Foo Mee Har e Saktiandi Supaat. (Fim)