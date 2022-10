© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri agli Alpini per i 150anni dalla loro nascita. Coraggiosi difensori dell'Italia, nati come soldati di montagna oggi sono impegnati in operazioni di sicurezza nazionale ed internazionale. Rappresentano l'associazione d'Arma più importante al mondo. Grazie per il vostro lavoro". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)