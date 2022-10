Milano: al via dal 17 ottobre i primi Stati Generali delle biblioteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 17 al 26 ottobre il Forum Cultura mette la lettura al centro e dà vita ai primi Stati Generali delle biblioteche. Ospitati nel Castello Sforzesco il 25 e 26 ottobre, gli Stati Generali delle biblioteche promuoveranno una riflessione sul ruolo delle biblioteche nelle politiche pubbliche di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile delle città. Due giorni di confronto e dibattito con esperti e amministratori italiani ed europei per fare il punto sugli scenari di cambiamento culturale e sociale delle città a cui le biblioteche sono chiamate a rispondere. Verrà con l'occasione presentata e sottoscritta dagli amministratori presenti la Carta di Milano delle biblioteche, un documento di policy concepito dagli assessori alla cultura delle principali città italiane per rilanciare il ruolo delle biblioteche e potenziarne i servizi. "A questa prima edizione degli Stati Generali, particolarmente importante per Milano che sta per realizzare la grande biblioteca europea di informazione e cultura, parteciperanno delegati delle città di Parigi, Madrid e Berlino, rappresentanti delle organizzazioni internazionali bibliotecarie e direttori di istituti bibliotecari provenienti da diversi paesi europei, come Olanda, Germania e Finlandia. Un confronto che si preannuncia ricco di contributi e di scambi di buone pratiche che andrà a vantaggio delle rispettive comunità", afferma in una nota a riguardo l'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi. "La sottoscrizione della Carta di Milano esprime la richiesta di una interlocuzione forte fra città, regioni e governo per il rafforzamento delle biblioteche dei comuni italiani. Inoltre, – prosegue l'assessore Sacchi – la settimana del Forum proporrà diverse occasioni di approfondimento, tra le quali la prima presentazione pubblica del progetto BEIC e un incontro aperto sulla lettura attiva e sulle biblioteche condominiali, una best practice tutta milanese che speriamo si diffonda in tutta la città". Oltre agli Stati generali, il Forum Cultura proporrà alcuni appuntamenti sui progetti più innovativi che il Sistema Bibliotecario del Comune di Milano ha introdotto nell'ambito della rigenerazione, dello sviluppo e dell'integrazione della città attraverso la lettura. Un percorso che dalle biblioteche di condominio approda alla nuova Beic - Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, la quale sarà oggetto della prima presentazione pubblica alla cittadinanza, dal progetto architettonico al profilo di servizio. (Com)