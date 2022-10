Energia: Delpini, cittadini in Italia ed Europa pretendano che autorità vigilino su forniture e produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che posso auspicare è che ci siano delle forme di collaborazione tra autorità pubbliche e internazionali e nazionali che si facciano carico di una vigilanza su forniture e produzione: credo che in Italia e in Europa possa diventare la pretesa dei cittadini che le autorità gestiscano, sappiano calmierare e vigilare perché il tema della fornitura di energia non sia un monopolio di chi è incaricato di vendere e comprare, ma che sia un bene comune". Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a margine del convegno promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, "Riscoprirsi comunità di fronte alle crisi energetiche" che si è tenuto in Curia. “Questo - ha precisato - vale per l’energia come per tanti altri aspetti che l’autorità politica deve assumere come sua responsabilità propria. Poi ciascuno, nel piccolo e nell’immediato, deve fare la sua parte”. (Rem)