Roma: assessore Trasporti, bene riapertura Polo museale a Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato riaperto il Polo museale dei trasporti nel quartiere Ostiense a Roma. Si tratta di un museo con esposizione permanente di locomotori e tram storici, presso la stazione di Porta San Paolo della Ferrovia Roma-Lido di Ostia. L'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, in una nota sui social network commenta: "Questo risultato è stato possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni coinvolte. Voglio ringraziare a questo proposito la Regione Lazio e Astral che dal primo luglio ne è diventata proprietaria, le strutture di Roma Capitale e il Comitato in difesa del Polo museale, che si è costantemente battuto per la riapertura. In questa prima fase, Astral ha realizzato un preliminare lavoro di messa in sicurezza e di lotta al degrado che ha reso nuovamente fruibile un luogo che rappresenta la storia e la memoria del trasporto pubblico di Roma e del Lazio ed è un autentico museo ferroviario a cielo aperto. All'interno è ospitata una esposizione permanente di treni e tram storici, prodotti dal 1907 al 1945. Stiamo ora lavorando per la seconda e la terza fase". Per Patané, adesso, "c'è da valorizzare insieme alla Sovrintendenza l'archivio fotografico e documentale di Atac composto da documenti, libri e cimeli, a testimonianza del trasporto pubblico locale su ferro di Roma e del Lazio, dai primi del Novecento ai giorni nostri. Si può arrivare a questi obiettivi individuando uno strumento specifico che se ne occupi". (Rer)