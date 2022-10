Imprese: Bonomi (Confindustria), prossimo governo sia fermo e coerente nelle scelte per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio di Confindustria è che il prossimo governo sia fermo e coerente nelle scelte per il Paese, nella consapevolezza che l'emergenza attuale non consente di perdere tempo. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a conclusione dei lavori del 37mo convegno dei giovani di Confindustria, a Capri. "Aspettiamo con impazienza formazione del nuovo governo per le misure urgenti che devono essere adottate. Senza industria non c'è l'Italia", ha detto Bonomi, che rivolgendosi poi ai giovani industriali li ha esortati a respingere l'idea che le riforme profonde in Italia non si possano fare. "L'anima del vero imprenditore è credere nell'impossibile. L'impossibile si può e si deve realizzare, specialmente in questa nostra Italia. Tocca a voi, provateci e credeteci"; ha concluso. (Rin)