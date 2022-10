Roma: assessore Trasporti, ipotesi Fondazione Atac per valorizzare reperti industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato ai Trasporti, in accordo con quello alla Cultura, sta studiano "la possibilità di costituire la Fondazione Atac" ovvero uno "strumento di diffusione culturale e di formazione per contribuire meglio a raggiungere gli obiettivi di diffusione della cultura e della storia dei trasporti di Roma, e di formazione di tutti coloro che intendono lavorare nel mondo dei trasporti o, per coloro che già ci lavorano, migliorarsi e stare al passo con i tempi". Lo riferisce l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, in una nota su Facebook in cui commenta la riapertura del Polo Museale dei trasporti di Ostiense. "Questo perché - aggiunge Patané - i tanti monumenti di archeologia industriale di Roma possono a mio avviso essere valorizzati, a cominciare dalla rimessa di San Paolo, con la creazione di un Museo diffuso. Non più solo in un solo luogo fisico ma più luoghi dove una vettura anche in via sperimentale possa abbellire alcune piazze della città. D'altronde la storia dei trasporti di Roma è intimamente connessa alla storia della città e averne un rappresentazione fisica sarebbe un ulteriore privilegio". (Rer)