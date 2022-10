Parlamento: Renzi, vorrei presidenza commissione d'indagine su acquisti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Non lo so cosa ci danno, se ci danno la vicepresidenza alla Camera o al Senato. Quello che ci danno si prende. Poi ci sono le presidenze di commissioni: per legge ci spetta il Copasir. È chiaro che ove ci fossero tutti gli uffici di presidenza a Cinque stelle, Pd e non a noi, chiederemmo il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti a Firenze. "Cosa vorrei? Se potessi decidere io, chiederei una cosa in Parlamento, la presidenza della commissione speciale d'indagine sugli acquisti del Covid. Siccome la Meloni ha detto che farà questa commissione, mi piacerebbe che ci dessero la presidenza, ma sono convinto che a pezzi del Partito democratico non piaccia", ha concluso l'ex premier. (Rin)