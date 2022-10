Elezioni: Delpini, astensionismo fenomeno molto preoccupante, urgente dimostrare che politica è cura per il bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono preoccupato come può essere preoccupato un vescovo: secondo me il fenomeno dell’astensionismo è un fenomeno molto preoccupante perché vuol dire che i cittadini si pongono di fronte all’istituzione non come persone che hanno qualcosa da dire, ma, caso mai, come persone che hanno la pretesa di essere assistite”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a margine del convegno promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, "Riscoprirsi comunità di fronte alle crisi energetiche" che si è tenuto in curia. "Per quanto riguarda i politici che hanno ricevuto il consenso e quindi hanno la responsabilità del governo, penso che per loro sia urgente che dimostrino che la politica è la cura per il bene comune”, ha concluso. (Rem)