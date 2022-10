Energia: Francia, Edf rinvia la ripresa del funzionamento di cinque reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La società energetica francese Edf ha rinviato la ripresa del funzionamento di cinque reattori nel Paese. Lo ha reso noto l’azienda. La decisione è stata presa nel quadro dello sciopero per le retribuzioni in corso in alcuni siti. Simili azioni sindacali “hanno un impatto sul programma di ritorno alla produzione di alcuni reattori”, ha dichiarato un portavoce di Edf. Non solo, ma per i reattori che attualmente producono energia, “questo può risultare in provvisori cali di capacità”. I cinque reattori coinvolti dal rinvio sono Cattenom 1, Cruas 2 e 3, Saint-Alban 2 e Tricastin 3. I ritardi andranno da un giorno a tre settimane a seconda del reattore. Mercoledì il presidente Emmanuel Macron aveva dichiarato in un intervento televisivo che i reattori attualmente funzionanti sono 30 su 56. “Saliremo a circa 40 la prossima settimana e l’obiettivo è di arrivare a 45 a gennaio”, ha affermato il capo dello Stato. (Frp)