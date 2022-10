Difesa: Arma Carabinieri ricorda bicentenario ex Corpo forestale Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario e la cerimonia militare, nei saloni di rappresentanza della Scuola si è svolta la premiazione del Concorso artistico "Incontri in natura" e l’esposizione delle opere vincitrici. Il tema - prosegue la nota - scelto ha avuto l’obbiettivo di esaltare la bellezza e il valore del paesaggio, della fauna, della flora, dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali, dell’uomo e della natura, un binomio, quest’ultimo, ricco di contrasti, ma anche di equilibri e convivenze. Notevole la partecipazione al concorso da parte dei Carabinieri appartenenti alle varie organizzazioni dell’Istituzione. Tra i membri della Giuria, presieduta dal generale di Corpo d’armata, Davide De Laurentis, vicecomandante delle Unità forestaliambientali e agroalimentari Carabinieri, anche il maestro Enrico Benaglia, pittore, scultore ed incisore romano. Nove le opere vincitrici, tre per ogni categoria: scultura, pittura e fotografia, dalle quali sono state scelte le nove vincitrici. (Com)