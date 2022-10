Energia: monsignor Bressan, crisi rischia di impaurire e fermare tutto, governo continui politica che permetta ricostruzione tessuti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rischio è che questa emergenza si l’ennesimo colpo che viene dato alla voglia di stare insieme e di crescere insieme e, di fronte alle difficoltà, ognuno si rinchiude nel proprio nucleo, isolandosi, convinto che da solo si salva invece il convegno voleva dire che , proprio questa crisi, può assumere un rilievo ecclesiale, ricordarci che, come dice il Papa, ci si salva solo tutti insieme perché siamo sulla stessa barca”. Lo ha detto monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale, a margine del convegno promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Milano, "Riscoprirsi comunità di fronte alle crisi energetiche" che si è tenuto in arcivescovado auspicando che “anche il nuovo governo che si insedierà, continuerà quella politica legata al Pnrr che permetta la ricostruzione dei tessuti sociali”. Monsignor Bressan ha proseguito spiegando che “penso che questa sia l’occasione che ci è data per un sussulto e dire siamo capaci di ricostruire il futuro”, sottolineando che “si tratta di scommettere, di fare per primi il primo passo, se nessuno parte la rete non si ricostruisce. In realtà ci sono alcune esperienze pilota che sono promettenti, si tratta di standardizzarle e dimostrare che possono essere fatte anche in realtà più povere in piccoli Comuni. (segue) (Rem)