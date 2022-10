Energia: monsignor Bressan, crisi rischia di impaurire e fermare tutto, governo continui politica che permetta ricostruzione tessuti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a chi gli ha chiesto se l’aumento del costo dell’energia sia un ulteriore colpo per le parrocchie cittadine, già colpite dalla pandemia, Monsignor Bressan ha risposto che “sicuramente le parrocchie povere venivano da una crisi legata alla pandemia che ha visto la chiusura e quindi anche un arresto dei flussi economici che permettevano alle parrocchie di gestire le spese che hanno”. “La crisi energetica - ha ammonito - corre il rischio di impaurirci e di fermare tutto, ma se fermiamo tutto non esiste evangelizzazione e neanche tutto quell’aiuto sociale che le parrocchie fanno. Il convengo aveva lo scopo di rassicurare e di dire che scommettiamo sul futuro”. “È vero che evangelizzare e aiutare ha un costo, vedremo come condividere insieme questi costi anche se aumentano, secondo l’ottica che diceva l’arcivescovo, con un pensiero che, da una parte, non ci renda ingenui, ci porta a interrogarci sulle cause globali e avere quindi anche un pensiero critico, ma allo stesso tempo, avere i piedi per terra come tutte le famiglie e riuscire a fare il bilancio quotidiano”, ha concluso. (Rem)