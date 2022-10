Germania: ambasciatore ucraino Melnyk lascia Berlino, lo sostituirà Oleksii Makeiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore dell’Ucraina a Berlino, Andriy Melnyk, ha lasciato la Germania per raggiungere Kiev. Lo ha reso noto l’emittente “Deutsche Welle”, precisando che l'ambasciatore dovrebbe assumere un nuovo ruolo al ministero degli Esteri ucraino. Melnyk ha lasciato Berlino intorno alle 10 di stamane. Lunedì prenderà il suo posto come massimo rappresentante diplomatico ucraino in Germania Oleksii Makeiev. L’avvicendamento diventerà ufficiale quando quest’ultimo avrà presentato le sue lettere credenziali e riceverà l’accreditamento da parte del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, sebbene non ci sia ancora una data in proposito. Melnyk è stato ambasciatore a Berlino per otto anni, durante i quali ha espresso critiche nei confronti della leadership tedesca e del suo atteggiamento verso la Russia, talvolta senza usare toni molto diplomatici. (segue) (Geb)