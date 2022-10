Germania: ambasciatore ucraino Melnyk lascia Berlino, lo sostituirà Oleksii Makeiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio aveva descritto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, come una “salsiccia di fegato offesa” perché in un'intervista all'emittente televisiva “Zdf” aveva spiegato che non si sarebbe recato in visita a Kiev prima del presidente Steinmeier, a cui una visita era stata allora rifiutata. Melnyk è stato oggetto di critiche anche per aver negato che Stepan Bandera (1909-1959), capo degli ultranazionalisti ucraini durante la Seconda guerra mondiale, collaborò con le forze di occupazione tedesche nell'uccisione di ebrei e polacchi. (Geb)