Kosovo: presidente Osmani, per istituzione associazione comuni serbi seguiremo principi nostra Costituzione

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha dichiarato che per quanto riguarda l'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso) "saranno rispettati i principi della Costituzione del Kosovo". Lo scrive l'agenzia di stampa serba "Beta". Osmani, presente ieri al vertice europeo di Praga, ha dichiarato che la Costituzione kosovara "è l'alfa e l'omega di tutte le nostre azioni" e che "la decisione della Corte costituzionale ha stabilito che tali meccanismi non possono essere etnici, né avere poteri esecutivi, né possono creare uno strato intermedio di governo che sarebbe in conflitto con la Costituzione". La presidente kosovara ha affermato che i rappresentanti delle istituzioni del Kosovo spiegano continuamente alla comunità internazionale che "modelli come la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) creano più problemi che stabilità". "Non è nell'interesse di nessuno, tanto meno del Kosovo, né della regione nel suo insieme, né dell'Unione europea, avere Repubbliche serbe o modelli simili che non hanno funzionato e non funzioneranno perché creano più problemi che pace e stabilità", ha affermato Osmani. La presidente ha aggiunto che la sfida odierna in relazione alla comunità serba in Kosovo è "il gruppo criminale al nord che paga, incoraggia e sostiene il presidente serbo Aleksandar Vucic". (Alt)