Serbia: fonti stampa, conformità a politica estera comune Ue "significativamente calato"

- Il tasso di conformità della Serbia alla politica estera comune europea sarebbe "significativamente sceso" dal 64 al 45 per cento. Lo segnala l'anticipazione al rapporto annuale della Commissione europea sulla Serbia di domani, dell'emittente "Radio Free Europe". Secondo la fonte il rapporto sottolineerebbe in primis che la Serbia non ha rispettato le sanzioni contro la Russia. "Una serie di interventi e dichiarazioni della Serbia sono state in contraddizione con la politica estera dell'Ue. La Serbia deve adempiere ai propri obblighi in via prioritaria e armonizzarsi progressivamente con le misure restrittive dell'Ue in conformità con il suo quadro negoziale". Per quanto riguarda la cooperazione regionale, il rapporto sulla Serbia evidenzierebbe che il Paese resta impegnato a migliorare le relazioni bilaterali, anche se quelle con la Croazia sono "sempre più tese e portano a conflitti politici occasionali" e quelle con il Montenegro sono valutate nel documento come "difficili", malgrado si sottolinei che entrambe le parti hanno indicato una maggiore volontà di ristabilire le relazioni e gli sforzi per risolvere le questioni aperte. Un paragrafo speciale farebbe riferimento al processo di normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, dove verrebbe stimato che "non ci sono progressi concreti" nei negoziati su un accordo globale e giuridicamente vincolante. (segue) (Seb)