Roma: arrestati due spacciatori a Riano

- Due spacciatori sono stati arrestati a Riano, in provincia di Roma, in due diversi controlli svolti dai carabinieri. Il primo a finire in manette è stato un 50enne: l'uomo, fermato per un'ordinaria verifica mentre viaggiava a bordo del suo scooter, è risultato in possesso di due coltelli a serramanico e di un pacchetto di sigarette in cui nascondeva 11 grammi di cocaina. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha permesso di sequestrare anche un bilancino di precisione. L'altro arresto, invece, ha riguardato un 53enne che aveva nel portafoglio, controllato dai carabinieri, una serie di appunti riconducibili allo spaccio di stupefacenti. E a seguito di perquisizione, infatti, i militari hanno trovato 30 grammi di cocaina e 35 grammi di mannite, una sostanza da taglio utilizzata per il confezionamento delle dosi. (Rer)