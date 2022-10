Difesa: Accademia militare celebra 20mo anniversario dall'ingresso in istituto del corso "Lealtà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel Cortile d’onore del Palazzo ducale di Modena, alla presenza del comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carlo Lamanna, e del comandante dell’Accademia militare, generale di divisione Davide Scalabrin, ha avuto luogo la cerimonia militare per le celebrazioni del ventesimo anniversario dall’ingresso in Istituto del 183° corso “Lealtà”, del quale fa anche parte il maggiore dell’Esercito Giuseppe La Rosa, ultimo italiano insignito della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Inquadrati come un’unica schiera, come il motto “Una Acies” dell’Accademia militare, gli ufficiali del 183mo corso “Lealtà” e i cadetti dell’omonimo 203mo corso, gli uni di fronte agli altri hanno sugellato, con il tradizionale “gemellaggio”, il profondo vincolo di fratellanza che lega tra loro le diverse generazioni di Allievi che, tra le mura austere del più antico tra gli istituti di formazione militare del mondo, trascorrono i primi anni di formazione per la nomina a Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. (segue) (Com)