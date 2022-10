Difesa: Accademia militare celebra 20mo anniversario dall'ingresso in istituto del corso "Lealtà" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia ha visto il Reggimento allievi ed i propri gemelli radunisti, in cortile d’onore sotto gli sguardi curiosi dei propri familiari, uniti nella deposizione di una corona in memoria dei caduti presso il lapidario dell’Accademia Militare e infine nel tipico canto all’unisono dell’inno “Una Acies”. Il generale Lamanna, nel salutare gli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri con un “Bentornati nella casa madre”, ha sottolineato l'importanza simbolica del raduno, che lega le diverse generazioni di ufficiali. “Voi ufficiali del 183mo corso 'Lealtà' sapete che oggi più che in passato rappresenterete l’esempio che i vostri giovanissimi gemelli dovranno seguire durante il loro percorso accademico e professionale. Gesti come quello del vostro collega di corso, il maggior Giuseppe La Rosa, che ha sacrificato la propria vita con altissimo senso del dovere per salvaguardare quella dei propri uomini, rappresentano la linfa e la guida certa dalla quale i nostri giovani Allievi si faranno continuamente accompagnare verso le future sfide che le forze armate dovranno affrontare al mutare dello scenario di riferimento”. (segue) (Com)