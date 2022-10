Difesa: Accademia militare celebra 20mo anniversario dall'ingresso in istituto del corso "Lealtà" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente colonnello Martella, capo corso del 183mo corso “Lealtà”, nel rivolgersi ai cadetti del 203mo corso, ha voluto ricordare la persona straordinaria di Giuseppe La Rosa: “Quando quella mattina dell’8 giugno del 2013 ci veniva data la terribile notizia che Giuseppe era caduto nel deserto dell’Afghanistan, noi tutti del 183mo corso siamo andati con i ricordi a quel settembre del 2001, quando abbiamo fatto ingresso per la prima volta in Accademia. Abbiamo ripensato alla frase che è scolpita nell’arco all’ingresso di questo Istituto: 'Preparo alle glorie d'Italia i nuovi eroi'. Idealmente, abbiamo tutti voluto immaginare che quella frase l’avessero scolpita nel marmo chissà quanti anni prima proprio per il nostro Giuseppe. Solo che lui non lo sapeva. Nessuno poteva sapere cosa saremmo diventati e quante 'lacrime in silenzio' avremmo dovuto divorare". (segue) (Com)