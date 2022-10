Difesa: Accademia militare celebra 20mo anniversario dall'ingresso in istituto del corso "Lealtà" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 183mo corso “Lealtà” ha fatto ingresso in Accademia militare nel settembre 2001. Oggi gli ufficiali che lo compongono, di grado maggiore e tenente colonnello, sono impiegati in tutti i reparti ed enti dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, oltre che presso organismi di vertice delle rispettive Forze armate e Comandi multinazionali o di contingenza con sede sia in Italia sia all’estero. L’Accademia militare, istituita il primo gennaio del 1678 con il nome di Reale accademia, è oggi l’Istituto di formazione militare a carattere universitario responsabile della formazione iniziale dei futuri ufficiali del ruolo normale dell’Esercito italiano e dell’Arma dei Carabinieri, in un percorso di studi che porta al conseguimento della laurea in scienze Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e Giurisprudenza. (Com)