- “Solidarietà e affettuosa vicinanza al presidente del Senato Ignazio La Russa. Condanniamo con forza quanto è avvenuto e ci auguriamo che facciano altrettanto, in modo unanime, tutte le forze politiche in Parlamento. Il linguaggio dell’odio e della violenza non rientra nel perimetro della nostra democrazia”. Lo afferma in una nota il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli.(Com)