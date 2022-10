© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Non vedo proprio perché il dramma della guerra e la crisi energetica debbano far cambiare l'impostazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a "Skytg24 live in Firenze".