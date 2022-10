Milano: città candidata ad ospitare i campionati Euro 2032

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano si candida a ospitare i Campionati Europei di calcio 2032. Lo ha deliberato la Giunta nel corso dell'ultima seduta. Nei mesi scorsi, la Figc ha ufficializzato l'intenzione di candidare l'Italia ad accogliere le competizioni di Uefa Euro 2032. L'ipotesi della Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede il coinvolgimento di dieci città italiane e dei rispettivi stadi: Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino. Le gare si svolgeranno tra giugno e luglio 2032 e vedranno la partecipazione di 24 tra le più prestigiose squadre nazionali di calcio d'Europa. Entro il 17 ottobre 2022 sarà inviato un dossier preliminare (Preliminary Bid Dossier), riguardante aspetti operativi, infrastrutturali ed economici; e se accolto, entro il 13 marzo 2023 dovrà essere presentato il dossier finale (Final Bid Dossier), con focus su aspetti legali ed eventuali approfondimenti. La procedura sarà coordinata da Figc. L'assegnazione definitiva di Uefa Euro 2032 è attesa per settembre 2023."Con questa candidatura - ha commentato l'assessore allo sport Martina Riva - Milano conferma la propria ambizione a ospitare i più grandi eventi sportivi internazionali e punta a consolidare la propria reputazione quale capitale dello sport. Siamo fieri che la Figc abbia inserito Milano tra le città da coinvolgere nella proposta di candidatura dell'Italia per Uefa Euro 2032. Ci auguriamo che l'attrattività, la serietà e le capacità di gestione e organizzazione di appuntamenti di rilievo internazionale e globale di cui ha già dato prova la nostra città possano costituire un importante valore aggiunto ai fini dell'assegnazione. Candidando Milano a ospitare l'Uefa Euro 2032, gettiamo lo sguardo oltre il tanto atteso traguardo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026, certi che il percorso di valorizzazione della città nella scena sportiva internazionale riserverà ancora grandi soddisfazioni". (Com)