Bielorussia: ministero Difesa, prime truppe russe arrivano nel Paese per unirsi a forza congiunta

- I primi treni che trasportano truppe russe per unirsi a una forza militare congiunta sono arrivati in Bielorussia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Minsk. I soldati faranno parte di un “raggruppamento militare di truppe” la cui funzione è quella di rafforzare la sicurezza del confine. In precedenza, il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko aveva dichiarato che Russia e Bielorussia hanno convenuto di creare un gruppo congiunto “in relazione al peggioramento della situazione sulla frontiera occidentale” della Bielorussia. (Rum)