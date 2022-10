Roma: vola da 2 metri d'altezza a Canale Monterano, grave operaio 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha fatto un volo di due metri da un nastro trasportatore che si era inceppato e ora si trova in prognosi riservata all'ospedale Gemelli di Roma. Ferito è un giovane operaio 21enne romano, impiegato in un'azienda di legnami a Canale Monterano, in provincia di Roma. Il 21enne, poco prima del drammatico incidente, si era arrampicato su un nastro trasportatore per rimuovere un ceppo di legno che lo aveva bloccato. Sul posto è intervenuto il personale sanitario e il giovane è stato trasportato, in codice rosso, in eliambulanza al Gemelli. Al momento la prognosi è riservata ma, dalle prime indiscrezioni, il ragazzo sembrerebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della stazione Manziana e gli ispettori del nucleo sicurezza sul lavoro di Bracciano. In corso verifiche anche da parte del personale dell'Asl Roma 4. (Rer)