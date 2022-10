Cina: Congresso del Partito comunista, come potrebbe cambiare la politica estera di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20mo Congresso del Partito comunista cinese, al via domani, costituirà un test di fondamentale importanza per l’atteggiamento aggressivo in politica estera finora promosso dal presidente Xi Jinping. Se è vero che con ogni probabilità il Congresso conferirà al leader cinese uno storico terzo mandato da segretario del partito, è anche vero che, tramite la nomina dei membri del Comitato permanente del Politburo e quella dei vertici della diplomazia, i delegati attesi nella Grande sala del popolo di Pechino potranno indirizzare il nuovo corso della politica estera cinese, in un caso promuovendo figure in linea con le ambizioni di Xi, nell’altro favorendo l’ascesa di elementi più critici verso la postura internazionale adottata dal presidente. (segue) (Cip)