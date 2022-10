Cina: Congresso del Partito comunista, come potrebbe cambiare la politica estera di Pechino (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora più importante nel prossimo Congresso, tuttavia, sarà la scelta del nuovo direttore della Commissione centrale per gli affari esteri del Partito comunista, incarico attualmente affidato a Yang Jiechi, che ha 72 anni ed è destinato alla pensione. Al momento il favorito per la sua successione è Liu Jieyi, oggi direttore dell’ufficio del Consiglio di Stato per gli Affari di Taiwan. Gli scarsi progressi conseguiti dalla Cina verso la “riunificazione nazionale” potrebbero costituire un impedimento all’avanzamento di carriera di Liu, che tuttavia, a 64 anni di età, ha tutte le carte in regola per aspirare al Politburo, data la ricca esperienza diplomatica maturata come ambasciatore alle Nazioni Unite, come capo dei dipartimenti per il controllo degli armamenti, delle organizzazioni internazionali e degli affari nordamericani e oceanici, nonché come vice ministro del dipartimento di collegamento internazionale controllato dal Comitato centrale. La dirigenza di quest’ultimo apparato - che cura le relazioni con i partiti all’estero - probabilmente rimarrà a Liu Jianchao, già portavoce del ministero degli Esteri. (segue) (Cip)