Cina: Congresso del Partito comunista, come potrebbe cambiare la politica estera di Pechino (7)

- Nel suo intervento di domani in apertura del Congresso Xi affronterà verosimilmente anche i problemi legati alla Nuova via della seta, l’iniziativa che forse più di ogni altra ha simboleggiato le ambizioni internazionali della sua presidenza a partire dal 2013. La Belt and road initiative (Bri), che a marzo contava 143 Paesi aderenti, ha infatti perso progressivamente slancio, soprattutto a causa dell’impatto ambientale delle infrastrutture e dell’onere del debito per gli Stati che hanno sposato i progetti cinesi. Molti dei prestiti concessi da Pechino richiedono infatti garanzie “sovrane”, spesso costituite da porti o altre infrastrutture strategiche, alimentando una diffusa ostilità in territori cruciali per il rafforzamento dell’influenza cinese all’estero. In Pakistan, alleato chiave della Cina in Asia meridionale, frequenti attentati nella zona più arretrata del Paese, il Baluchistan, stanno mettendo a forte rischio i progetti del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), per i quali sono stati stanziati 62 miliardi di dollari. Anche attraverso il rilancio della Nuova via della seta si misurerà il successo del terzo mandato di Xi Jinping, chiamato non solo a rivitalizzare un’economia in forte rallentamento, ma anche a ridare credibilità alle ambizioni globali della sua Cina. (Cip)