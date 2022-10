© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono in difficoltà. Il 2022, già dall’inizio, era destinato a fare i progetti, le gare per poi aprire la gran parte dei cantieri nel 2023 quando ne avremo più bisogno a causa della congiuntura internazionale". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a "Skytg24 live in Firenze". (Rin)