Milano: nuovamente bloccato e segnalato 12enne per due furti nella notte

- Questa notte, i carabinieri hanno nuovamente bloccato e segnalato il marocchino 12enne protagonista di diversi episodi di rapina negli ultimi giorni. Questa volta sono due i nuovi furti scoperti dai militari del Nucleo Radiomobile e commessi nella notte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo essere stato trasferito, ieri sera, dall'ospedale San Paolo dove si trovava dopo l'ultima rapina, in una comunità a Milano, il minore è scappato. Nella stessa notte una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta in piazza Duca d'Aosta, su segnalazione al 112 di una rapina a due turisti giapponesi. Ai militari le vittime hanno raccontato di essere stati derubati della propria valigia, che avevano momentaneamente poggiato per terra. I Carabinieri sulla base della descrizione fornita dalle vittime, lo hanno rintracciato il ladro nella stessa piazza. Fermato in sicurezza, aveva con sé una videocamera - prima contenuta nella valigia sottratta, che non è stata rinvenuta - e un cellulare ed una carta di credito, risultati rubati precedentemente ad un'altra vittima. La refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari. Il minore, identificato e segnalato all'Autorità Giudiziaria, sarà affidato nuovamente ad una comunità di Milano. (Com)