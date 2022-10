Turchia: premier greco, pronti ad assistere Ankara dopo esplosione miniera di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è pronta a inviare aiuti alla Turchia dopo la tragica esplosione della miniera di carbone di Amasra, nella provincia turca di Bartin, sul Mar Nero. Lo ha detto il premier greco, Kyriakos Mitsotakis. Il capo del governo di Atene ha espresso il suo cordoglio per “la terribile esplosione” e “la perdita di vite” che ha causato. In una lettera indirizzata all’omologo Mevlut Cavusolgu, il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, si è detto “profondamente rattristato per la tragica perdita di vite umane”. (Gra)