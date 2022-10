Giornata alimentazione: Confagricoltura, tutelare imprese agricole per garantire sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incremento dei costi di produzione, cambiamento climatico e diminuzione della superficie agricola disponibile sono gli ostacoli che l'agricoltura oggi affronta nel difficile compito a cui è chiamata: produrre di più e in modo sempre più sostenibile. Obiettivo ancora più arduo da raggiungere se si pensa che dei 570 milioni di agricoltori nel mondo, solo l'1 per cento è strutturato in forma di impresa e provvede al 70% della domanda globale di cibo. Questo è il messaggio che Confagricoltura lancia in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, promossa dalla Fao, che si celebra domani. Si prevede che nel 2050 il Pianeta sarà abitato da 10 miliardi di persone rispetto ai 7,7 miliardi di oggi: un aumento che comporterà anche l'incremento della domanda di cibo. Davanti a questa certezza, l'Unione europea e gli Stati membri devono procedere con politiche che garantiscano la sostenibilità ambientale ed economica delle imprese del settore. Per Confagricoltura la politica deve agire in fretta per evitare che l'accesso al cibo diventi una vera e propria emergenza. La guerra in Ucraina e, prima, la pandemia hanno prodotto distorsioni di mercato che minano la sicurezza alimentare globale. (segue) (Com)