Giornata alimentazione: Confagricoltura, tutelare imprese agricole per garantire sicurezza alimentare (2)

- Basti pensare che nel 2020 (anno dell'esplosione della crisi pandemica) 3,1 miliardi di persone (112 milioni in più rispetto al 2019) non hanno potuto permettersi un regime alimentare sano a causa dell'effetto dell'inflazione sui prezzi dei prodotti alimentari. A livello globale la produzione agricola è esposta a un forte aumento dei costi di produzione e pesa, in particolare, anche la carenza di disponibilità di fertilizzanti. Nella Giornata mondiale dedicata all'alimentazione, Confagricoltura ricorda anche la centralità della lotta agli sprechi alimentari, che in Italia valgono all'anno 4 miliardi di euro di consumi energetici. Secondo il Food Waste Index Report 2021 dell'Onu, nel 2019 sono andati sprecati 931 milioni di tonnellate di cibo, pari al 17 per cento della disponibilità globale di alimenti. Oggi, dati Fao, lo spreco ha raggiunto circa 1,5 miliardi di tonnellate all'anno e le previsioni dicono che si potrebbe arrivare a 2 miliardi entro il 2030. Tutto ciò a fronte di un aumento delle persone ostaggio della fame: nel 2020, in base al Rapporto Sofi 2022, erano il 9,3 per cento della popolazione mondiale; oggi sono salite a 9,8 per cento, pari a 828 milioni di persone. (Com)