Baltico: “Ard”, perdite Nord Stream si spiegano solo con un’esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni provocati ai gasdotti Nord Stream si spiegano solamente con un’esplosione. Secondo quanto ha riferito l’emittente tedesca “Ard” citando fonti del governo di Berlino, è la conclusione a cui sono pervenuti gli investigatori tedeschi dopo aver esaminato fotografie scattate da un drone sottomarino della Bundeswehr presso il luogo del presunto sabotaggio dei gasdotti. Esperti di esplosivi e sommozzatori della polizia federale tedesca hanno lavorato per valutare e documentare l’entità del danno provocato. Tuttavia, i sommozzatori non sono riusciti a raggiungere il luogo delle esplosioni per mancanza di attrezzature adeguate. Per questo motivo, si è fatto ricorso a un drone sottomarino. Le foto scattate da quest’ultimo hanno documentato uno squarcio lungo otto metri. I due gasdotti, Nord Stream 1 e 2, sono stati danneggiati in tutto in quattro punti, due per ciascuno. Entrambi hanno due linee ma solo una delle due del Nord Stream 2 è rimasta intatta. “Ard” ha spiegato che le foto scattate sono state trasmesse alla procura federale, che pochi giorni fa ha aperto un’indagine e incaricato le forze dell’ordine di proseguire nell’investigazione. (segue) (Geb)