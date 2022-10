Baltico: “Ard”, perdite Nord Stream si spiegano solo con un’esplosione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gasdotti Nord Stream sono stati danneggiati nelle prime ore del 26 settembre. Le esplosioni sono state tali da essere avvertite dai sismografi. Gli esperti presumono che possano essere servite diverse centinaia di chilogrammi di esplosivi per portarle a termine. Sebbene i gasdotti non fossero funzionanti al momento delle esplosioni, all’interno era comunque presente del gas che è fuoriuscito e ha raggiunto la superficie del Mar Baltico. Oltre alla Germania, anche Svezia, Danimarca e Stati Uniti stanno svolgendo indagini per accertare la dinamica dell’evento e le sue responsabilità. Come ha illustrato “Ard”, Berlino, Stoccolma e Copenaghen avrebbero dovuto compiere un’indagine congiunta. Tuttavia, la Svezia si è tirata indietro dopo aver espresso timori in merito alla condivisione di informazioni altamente riservate. Dopo di lei, si è ritirata anche la Danimarca. (Geb)