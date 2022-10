Roma: sversamento illegale di rifiuti, denunciati e multati per 13 mila euro 4 uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti, diretti da Stefano Napoli, grazie a una costante azione di monitoraggio e all'uso di apposite fototrappole, sono riusciti a risalire all'azienda e ai vari soggetti coinvolti nell'attività illegale di trasporto e smaltimento irregolare di rifiuti: quattro uomini, tutti operanti a vario titolo nella ditta e di età compresa tra i 40 ed i 60 anni, erano soliti abbandonare, in un'area adiacente alla sede stradale, ingenti quantità di materiali, che in parte venivano anche dati alle fiamme. Una volta identificati, i quattro uomini sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di tutela ambientale. Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un totale di circa 13.000 euro. (segue) (Rer)