Roma: sversamento illegale di rifiuti, denunciati e multati per 13 mila euro 4 uomini (3)

- Sempre nel corso della vigilanza finalizzata a contrastare questi fenomeni, un altro intervento è stato eseguito in zona Tiburtina. La denuncia, in questo caso, è stata elevata nei confronti del conducente di un autocarro, fermato dalle pattuglie mentre trasportava abusivamente elettrodomestici e altre apparecchiature, di tipo speciale e pericoloso, per smaltirli in forma irregolare. Gli agenti hanno sequestrato anche l'intero carico di rifiuti. Le indagini sono state condotte dall'unità Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale), con la collaborazione del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana). (Rer)