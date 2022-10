Economia: Hannappel, Italia ha ancora grande valenza nell'attrarre investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli investimenti nel nostro Paese hanno dei vantaggi nell’essere integrati in un sistema produttivo che per adesso è ancora vincente. Siamo la seconda manifattura in Europa. L’Italia ha tantissime eccellenze nel mondo agricolo: con Coldiretti abbiamo un accordo di filiera ormai ultradecennale che dà lavoro a 2.500 persone. Un investitore estero si integra all’interno del sistema di competenze tecniche delle Piccole e medie imprese italiane, creando filiera". Lo ha affermato Marco Hannappel, presidente ed amministratore delegato di Philip Morris Italia, a "Skytg24 live in Firenze". "Secondo me, l’Italia ha ancora una grande valenza nell’attrarre investimenti esteri - ha aggiunto Hannappel -. I grandi limiti sono quelli legati ad una visione del Paese che purtroppo non è mai di medio-lungo periodo. Abbiamo la necessità di pensare in maniera un pochino più grande, sfruttando le grande capacità di fare economia che il Paese ha". (Rin)