Covid: Iss, efficacia vaccino contro malattia severa è dell'82 per cento con dose aggiuntiva/booster

- L’efficacia del vaccino contro il Covid-19 nel prevenire la malattia severa è del 62,5 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, del 64 per cento tra 91 e 120 giorni, del 69 per cento da oltre 120 giorni, dell'82 per cento nei vaccinati con dose aggiuntiva/booster. E' quanto si legge sul profilo Twitter dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in merito al rapporto esteso "Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale". (Rin)