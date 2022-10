Ucraina: l'Arabia saudita annuncia aiuti umanitari per 400 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Zelensky, da parte sua, si è congratulato con il principe ereditario per la recente nomina a primo ministro del Regno e lo ha ringraziato per il voto di Riad all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, condannando i referendum organizzati dalla Russia a Donetsk, Luhansk e nelle aree occupate di Khaerson e Zaporizhzhia. “Ho parlato con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. L'ho ringraziato per aver sostenuto l'integrità territoriale dell'Ucraina", ha scritto Zelensky in un tweet. (segue) (Res)