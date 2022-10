Ucraina: Zelensky ringrazia Biden per pacchetto aiuti da 725 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è “sinceramente grato” al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e al popolo statunitense per aver fornito altri 725 miliardi di dollari di aiuti. “Riceveremo in particolare le munizioni per gli Himars e l’artiglieria di cui abbiamo bisogno. E’ un regalo meraviglioso nella Giornata dei difensori. L’aggressore russo sarà sconfitto e l’Ucraina sarà libera”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)