Giornata alimentazione: Coldiretti, tavole più povere per un italiano su due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fenomeno che rischia di incidere anche sulla salute degli italiani, considerato il crollo dell’11 per cento degli acquisti in quantità di frutta e verdura rispetto allo scorso anno, su valori minimi da inizio secolo, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Cso Italy/Gfk Italia. Il consumo di frutta delle famiglie nel primo semestre del 2022 si è attestato a 2,6 milioni di tonnellate in quantità. Gli italiani - precisa la Coldiretti - hanno ridotto del 16 per cento le quantità di zucchine acquistate, del 12 per cento i pomodori, del 9 per cento le patate, del 7 per cento le carote e del 4 per cento le insalate, mentre per la frutta si registra addirittura un calo dell’8% per gli acquisti di arance, considerate unanimemente un elisir di lunga vita. Se i prezzi per le famiglie corrono l’aumento dei costi colpisce duramente l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne - denuncia la Coldiretti - dove più di una azienda agricola su dieci (13 per cento) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività, ma ben oltre un terzo del totale nazionale (34 per cento) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, secondo il Crea. In agricoltura si registrano infatti aumenti dei costi che vanno dal +170 per cento dei concimi al +90 per cento dei mangimi al +129 per cento per il gasolio. "Occorre lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "bisogna intervenire subito per contenere il caro energia ed i costi di produzione con misure immediate per salvare le aziende agricole e la spesa degli italiani". (Com)