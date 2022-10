Business news: Croazia, per Fmi Pil al 5,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Croazia sarà pari al 5,9 per cento nel 2022. Sono le previsioni contenute nel World Economic Outlook rilasciato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo l'istituto, nel 2023 il Pil crescerà del 3,5 per cento. Nel 2021 il Paese aveva osservato una crescita economica del 10,2 per cento. Sul fronte dell'inflazione, il Fondo monetario prevede un aumento fino al 9,8 per cento nel 2022 rispetto al 2,6 per cento del 2021. Nel 2023 l'inflazione toccherà il 5,5 per cento. Il tasso di disoccupazione, infine, si attesterà a fine anno al 6,9 per cento, a fronte dell'8,1 registrato nel 2021. Nel 2023 il tasso della disoccupazione in Croazia sarà del 6,6 per cento. (Seb)