Iran: "New York Times", tra 66 e 99 morti nel massacro della minoranza baluchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano statunitense "New York Times" ha compiuto un'indagine sugli scontri verificatisi il 30 settembre scorso nella città di Zahedan, capoluogo della provincia di Sistan e Baluchistan, che si trova nell'Iran sud-orientale, al confine con il Pakistan. Basandosi sui racconti di testimoni e sull'analisi dei filmati disponibili, il quotidiano statunitense afferma che venerdì 30 settembre le forze di sicurezza iraniane hanno compiuto un vero e proprio massacro, uccidendo in poche ore tra le 66 e le 96 persone, in massima parte appartenenti alla minoranza baluchi. La repressione è scattata al termine della preghiera del venerdì, quando dissidenti e fedeli sono scesi in piazza a centinaia per protestare contro il regime. Nel filmato, girato nelle prime ore del mattino di sabato primo ottobre e pubblicato da "Agenzia Nova" lo stesso giorno, si vedono le conseguenze delle violenze, con auto distrutte e edifici in fiamme. (segue) (Res)