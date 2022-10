Roma: violenze sessuali su figlia e materiale pedopornografico in casa, arrestato 33enne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le foto e i video venivano inviati dal 33enne ai frequentatori di una comunità pedofila online internazionale. Quando hanno avviato le indagini, gli investigatori non avevano alcuna pista da seguire, a parte i file pubblicati e un nickname di fantasia. Una frenetica e concitata attività investigativa, nel corso della quale le donne e gli uomini del Compartimento di Milano hanno messo in campo tutti gli strumenti tecnologici a loro disposizione, si è trasformata in una vera e propria corsa contro il tempo per salvare la piccola vittima dal padre aguzzino.(Rer)